Stimate doamne! Am obosit să vă explic la fiecare în parte răspunsurile la trei întrebări simple care vă stau în cap:1. Există bărbați adevărați?2. Unde sunt ei?3. De ce eu dau numai peste proşti?Răspunsuri:1. Bărbați adevărați există.2. Ei au plecat la femeile adevărate.3. Cine se aseamănă se adună.Bulă e acasă şi îi bate cineva la ușă. Deschide şi vede că e moartea.Aceasta îi spune:- Am venit să-ţi iau viața.Bulă întoarce capul şi strigă:- Viața mea, te caută cineva!Soacra lui Ion este dată dispărută pe Dunăre şi sunt anunțați scafandrii s-o caute.Cum era şi normal, scafandrii au început s-o caute în josul apei şi… nimic.Ion strigă:- Căutaţi-o vă rugăm şi în susul apei, că toată viața numai contra a făcut...- Ok. Dar cum am să te recunosc?- Voi fi într-un chipiu negru, blugi albaștri, înălțimea aproximativ 1,80, greutate 80 kg.- Ok. Eu am să fiu într-o geacă neagră, cu un cântar şi o ruletă în mână.Într-un fel sau altul, Ceaușescu naufragiază pe o insulă cu canibali.Aceștia îl prind, îl dezbracă şi îl bagă în ciorbă, la fiert.Ceaușescu, din când în cand, ridică capacul oalei şi ţipă:- Aveți gri...(şi canibalii îl bagă cu capu-n ciorbă)Șeful canibalilor se hotărăște să-i ofere plăcerea de a-l lăsa să spună ce are de spus, așa că atunci cand Ceaușescu s-a ridicat din nou, a țipat:- Aveți grijă, că dacă nu mă scoateți de aici, o să îmi fac treburile în ciorba voastră!Mergi pe o autostradă cu viteză constantă. În stânga ta este o prăpastie.În dreapta ta este un avion care zboară la joasă altitudine cu aceeași viteză ca tine. Nici nu te depășește, nici tu nu poți să îl depășești. În faţa ta rulează o autospecială de pompieri cu aceeași viteză că tine, dar nu o poți depăși, iar în spatele tău…un elefant. Ce faci ca să ieși din această situație?Răspuns: Te dai jos din carusel şi altădată nu mai bei ca porcul.