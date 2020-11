Bulă:- Tată, trebuie să mergi la şcoală să vorbeşti cu diriginta.Tatăl:- De ce, ce-ai mai făcut?Bulă:- Păi, nimic, doar am întrebat: “La ce capăt?”- Cum aşa?- Păi la ora de mate, profesoara, cu o riglă în mână, a venit şi a îndreptat rigla spre mine spunând: “La capătul acestei rigle este o persoană cu o minte înceată”… La care eu doar am întrebat: “La ce capăt?”Programare telefonică la medicul de familie:- Bună ziua, sunt Popescu! Mă simt foarte rău, am febră, ameţeli...vă rog, o programare...- De astăzi în trei săptămâni, la ora 12.- Se poate, vă rog, mai devreme? Mă simt foarte rău.- Bine, bine, vă trec de la 11.- Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva...- Nu ies cu femei căsătorite!- Dar sunt nevasta ta!!!- Nu fac excepții!Eram aseară la un priveghi şi întreb gazda:- Îmi spuneţi şi mie parola de la WiFi?S-a uitat lung la mine şi mi-a spus:- Respectaţi mortul!- Cu R mare?Astăzi, mergând pe stradă, am găsit 50 de lei. Ca un bun creștin, m-am întrebat: „Ce ar fi făcut Iisus?" Așa că i-am transformat în vin. Două sticle.- Ioane, ţi-a murit soacra.- ...- Ioane, nu ai auzit? Ţi-a murit soacra!- Nu mă face să râd, că am buzele crăpate...Într-o zi îşi aduce unul o tânără acasă şi începe să o dezbrace.La un moment dat, prevăzător, o întreabă:- Auzi, domnișoara, dar dumneata câți ani ai?- 13.- Aoleuuu! Strângeți repede hainele şi fugi!- Ia te uită! exclamă individa. Nu credeam ca ești atât de superstițios.