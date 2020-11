Ardeleanul se întoarce de la spitalul unde bunica familiei fusese internată în stare gravă.- Ei, care-i baiul? îl întreabă cei de-acasă, nerăbdători să afle veștile.- No, bine, răspunde ardeleanul. Doctorii spun că a ieșit din criză…- Asta-i fain! exclamă cineva din familie.- … şi a intrat în comă. Ce-o fi asta numai doctorii ştiu.O familie de scoțieni, în ziua de Ajun, primește vizita unei alte familii de scoțieni, care locuia în alt oraș. După ce au sărbătorit Crăciunul împreună, văzând că se apropia Anul Nou şi musafirii nici gând să plece, gazda le bătu un apropo:- Nu credeți că cei pe care i-ați lăsat acasă ar vrea să întâmpine noul an împreună cu voi?- Vai, vă mulțumim din suflet. Ne pare așa de bine că v-ați gândit şi la ei. Imediat o sunăm pe mama să vină împreună cu copiii!Doi pescari între ei:- Azi dimineață am dat cu banu’ să văd dacă mă duc cu nevastă-mea la biserică sau vin la pescuit.- Şi văd că ţi-a ieșit să vii cu noi la pescuit.- Da, însă a trebuit să dau de 7 ori.Un șef de poliţie, intrigat de faptul că odrasla să îl întreabă cine a scris Luceafărul, îl cheamă la el pe un subaltern:- Bă, du-te la individul ăla de pe strada şi întreabă-l dacă știe cine a scris Luceafărul.După circa 30 de minute se întoarce subalternul ud leoarcă, dar cu un zâmbet de satisfacție pe chip:- Gata dom’ şef, a recunoscut, el l-a scris.- Nevastă-mea ţi-ar dori de Crăciun ceva de pus la gât…- Şi ai să-i faci cadou un colier?- Ei, aş! De unde atâta belșug? Lasă, că un fular e mai sănătos!- Salut, colega! Vai, de când nu ne-am mai văzut, au trecut cinci ani de la bacalaureat! Ai terminat Dreptul?- Da, sunt licențiat!- Bravo, mă bucur! Vreau şi eu un meniu Big Mac mare…Discuție pe vremuri la Dacia:- Ce ar trebui schimbat ca mașinile noastre să corespundă normelor internaționale?- Normele internaționale.