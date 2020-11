După părerea celor doi tineri, locurile pe care le ocupaseră erau mult prea în văzul spectatorilor. El galant, i-a sugerat fetei să se mute mai în spate, pe niște locuri mai ferite şi mai întunecoase.-Şi promiți că nu mă vei îmbrățișa? întreabă fata.Prietenul ei a dat afirmativ din cap.-Şi promiți că nu mă vei săruta?Din nou tânărul a dat afirmativ din cap.-Atunci ce rost mai are să ne mutăm acolo? a întrebat nervoasă fata.Bulă în prima zi de şcoală.Învățătoarea: Cine știe să numere până la 10 să ridice mâna...Vreo 2-3 copii cu mâinile pe sus, printre care şi Bulă...Învățătoarea: Ia să vedem... Bulă!Bulă: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.Învățătoarea: Bravo Bulă! dar să știi că se spune corect „unu”, nu A, ai înțeles ?Bulă: Am înțeles, doamnă învățătoare.Învățătoarea: Dar mai departe știi să numeri?Bula: Da doamnă! 10, valet, damă, popă.Un actor extrem de pretențios îi spune regizorului:- Uite ce e, vorbește cu producătorul. Nu accept ca în acest film istoric să se umble cu butaforii. La scena celor două ospețe, vânatul să fie vânat autentic, vinul de Rin să fie vin de Rin şi păstrăvii să fie păstrăvi! După un timp, regizorul vine cu răspunsul:- Producătorul e de acord, cu condiția că, la scena finală, otrava să fie otravă!Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii, scoate un ceas de mână din buzunar şi-l aruncă sub nasul patronului:-Mi-aţi spus că ceasul ăsta o să mă ţină o viață!-Mda, admise patronul, dar păreați destul de bolnav când l-aţi cumpărat!Înainte de înmormântare, soțul intră în camera rece pentru a-şi vedea soacra pentru ultima dată şi bufnește în plâns.Soția:- De ce naiba plângi, n-ai plăcut-o pe mama niciodată!Soțul:- Știu, da’ mi s-a părut că se mișcă!