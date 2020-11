Maria îl dă în judecată pe Ion, pentru că i-a spus „Scroafă”.Câștigă procesul, şi atunci Ion întreabă:- Domnu’ judecător, asta înseamnă că nu mai pot să-i spun Mariei „scroafă”?- Da.- Dar, de exemplu, pot să-i spun unei scroafe, „Maria”, fără să pot fi dat în judecată?- Da.Ion, se uită la Maria, şi zice:- Bună, Maria!- Costele, am auzit c-a murit soacră-ta, ce-a avut?- A trecut pe verde.- Adică a călcat-o cu maşina pe trecere?- Nu, mă, era bolnavă de amigdalită şi s-a săturat de albastru de metilen. Aşa că a trecut pe verde de Paris!Un mecanic-auto ajunge în Cer şi i se plânge Sfântului Petru:- Cum se poate să mor la 38 de ani?- Uite, noi am adunat toate orele de manoperă de pe chitanţele eliberate de tine şi reiese că ai 90 de ani.O profesoară nouă intră în clasă şi spune:- Cine se crede prost să se ridice în picioare.După câteva secunde Bulă se ridică.La care profesoara întreabă:- Te crezi prost Bulă?Bulă:- Nu doamnă profesoară, dar mă simțeam rușinat că stați doar dumneavoastră în picioare.O femeie dă un anunț la matrimoniale: „Caut bărbat cu următoarele calități: să nu mă bată, să nu fugă de la mine şi să fie bun în pat”.Primește multe telefoane, dar un tip vine chiar la ușă:- Bună, sunt Bob. Nu am mâini, deci n-o sa te bat şi nu am picioare, decin-am cum să fug.- Şi de unde știu eu că ești bun în pat?- Dar cu ce crezi că am sunat la ușă?