Bancuri

Ştire online publicată Joi, 04 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ițic lucra pentru Saddam Hussein. La un moment dat Saddam are accident și are nevoie de transfuzie urgentă. Singurul cu aceeași grupă: Ițic. Ițic, speriat se duce la rabin și îl întreabă ce să facă. - Fiule, dă-i sânge, e și el om ca și noi, faci o faptă bună, salvezi o viață... Își revine Saddam și îl umple pe Ițic de bogății, mașini, femei. Se repetă întâmplarea, iar se duce Ițic la rabin, același răspuns, îi dă iar sânge și când își revine, Saddam îi trimite cadou o vază. Se miră Ițic, asta este... Se repetă a treia oară toată întâmplarea, Saddam îi dă cadou un degetar. Ițic, confuz, la rabin: - Păi bine măi rabi, prima oară averi, apoi o vază ... mă rog, da’ acu’ un dege-tar fără valoare! Doar i-am salvat viața! - Vezi tu, Ițic, după prima transfuzie... a început să aibă deja din sângele nostru. *** Primul ministru al Israelului vizitează Statele Unite și se întâlnește cu președintele. După o discuție foarte cordială, zice președintele Statelor Unite: - În semn de prietenie, vreau să-ți dau cadou o mașină. - Nu pot primi, zice primul ministru al Israelului, eu sunt politician și se va spune că am primit mita. - Atunci, plătește-mi zece dolari. Se caută primul ministru al Israelului prin buzunar, găsește o bancnotă de douăzeci de dolari și i-o dă președintelui US. Se caută președintele prin buzu-nare și nu găsește zece dolari, să dea restul. - Nu-i nimic, spune primul ministru al Israelului, mai dă-mi o mașină.