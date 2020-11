După miezul nopții, un bețiv se învârtea în jurul unui stâlp. Un polițist, care își făcea rondul de noapte, se apropie de el şi îl întreabă ce face, la care bețivul îi zice că își caută cheia. Așadar, se pun amândoi pe căutat. După o vreme, căutând în zadar, polițistul îl întreabă pe om dacă e sigur că le-a pierdut acolo, iar acesta îi răspunde:- De fapt, le-am pierdut la stâlpul celălalt, dar aici e lumină.Doi motociclişti, noaptea, văd farurile unui tir. La un moment dat, unul dintre ei îi spune celuilalt:- Uite, bă, alţii ca noi! Hai să trecem printre ei!- Dumnezeule, ce vânătaie ai!- Da, este de la pisică!- O aşa vânătaie imensă?- Da, m-a lovit soţia cu pisica în cap!- Judecând după vânătaie, pisica e făcută praf!- Dar de unde! N-a avut nimic, pentru că era din bronz!Un om se plimba prin Central Park în New York. Deodată, vede o fetiţă atacată de un pitbull. Aleargă spre fetiţă şi începe să se lupte cu câinele.Reușește în cele din urmă să omoare câinele, salvând astfel viața fetiței.Un polițist care privise scena vine la el şi îi spune:- Ești un erou, mâine vei putea citi în toate ziarele: „Un brav new-yorkez a salvat viața unei fetiţe”.- Dar eu nu sunt new-yorkez!- Oh, în acest caz, va scrie în ziarele de mâine dimineață: „Un brav american a salvat viața unei fetiţe”.- Dar nu sunt american. Sunt afghan!A doua zi, în ziare scria: „Un extremist islamist a ucis un câine american”.Doi prieteni vorbeau într-un club:- Cred că toate fetele de aici se uită la emisiunea aia „Românii au talent”.- De ce zici asta?- Păi am luat trei de „Nu” până acum!