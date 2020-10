– Ce-ai păţit, Bulă, de mergi în cârje?– Am avut un accident de automobil.– Şi nu poţi să mergi fără cârje?– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.– Curtea şcolii are lungimea de 52 de metri şi lăţimea de 38 de metri.Ce vârstă am eu?– 44, domnule profesor, răspunde Bulă.– Perfect, Bulă. Explică-le şi colegilor tăi cum ai apreciat aşa de exact!– Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dumneavoastră şi are doar 22 de ani!Într-o zi soacra se hotărăşte să testeze încrederea celor trei gineri, aşa că, se aruncă într-o fântână. Primul ginere o vede şi se duce repede şi o salvează. A doua zi, acesta găseşte în faţa casei o maşină cu un bileţel pe care scria: „Cu drag, de la mama soacră”.A doua zi, se aruncă iar soacra în fântână şi cel de-al doilea ginere o vede şi o salvează. Ca drept răsplată găseşte o maşină mai ieftină în faţa casei cu acelaşi bileţel.A treia zi, îl încearcă şi pe al treilea ginere şi se aruncă în fântână. El stă, se gândeşte: dacă primul a primit o maşină bună, al doilea una mai ieftină, mie ce-o să-mi mai dea? O bicicletă probabil. Aşa că o lasă să moară.A doua zi de dimineaţă se trezeşte cel de-al treilea ginere cu un Ferrari ultimul model la poartă, pe care era un bileţel: „Cu drag, de la tata socru”.Examen la fizică, subiectul: fenomenul ionizării. La sfârşitul examenului, o blondă o întreabă pe colega ei de bancă din timpul examenului:- Tu ai ştiut?- Perfect! răspunde aceasta.- Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, zice blonda, înseamnă că am ştiut şi eu, pentru că am copiat cuvânt cu cuvânt de la tine.Enervată şi îngrijorată, bruneta care ştiuse îi spune blondei:- Cum ai putut face una ca asta, acum o să ne prindă şi o să ne pice pe amândouă!- Fii serioasă, îi răspunde blonda care copiase, n-o să se prindă nimeni, pentru că am mai schimbat şi eu pe ici, pe colo. De exemplu, unde tu ai pus Ion, eu am pus Gheorghe!