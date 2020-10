Doi poliţişti rezolvau un caz. Unul dintre ei vede o oglindă şi zice:- Măi, ia uite, aici e poza mea!- Ia, dă să văd şi eu!După câteva minute...- Băi, dar ce urât eşti!Un puşti intră în farmacie şi întreabă:- Aveţi prezervative?- În primul rând, îi răspunde farmacista enervată, prezervativele nu sunt pentru copii şi în al doilea rând să-i spui tatălui tău să vină singur să şi le cumpere pentru că sunt de diferite mărimi.La care puştiul răspunde:- În primul rând, prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt împotriva copiilor, iar în al doilea rând, nu o să-i spun nimic lui tata pentru că sunt pentru mama, care pleacă în delegaţie şi nu are cum să ştie mărimea... încă.Chelnerul aleargă la masa unui client:- Vă rog frumos să mâncaţi mai repede peştele care l-aţi comandat.- De ce sa-l mănânc mai repede? întreabă clientul foarte surprins.- Inspecţia sanitară a venit în control.Am ajuns să trăim ca nişte sărăntoci: mâncăm caşcaval cu mucegai, bem vin învechit, mergem cu maşini fără acoperiş şi mai nou, nici butoane la telefon nu ne mai putem permite.Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat şapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, n-o mai port!- Ce accident?- Mi s-o oferit pălincă şi n-am auzit.- Petrescu, de ce ai venit la serviciu? Astăzi, din câte ştiu, este înmormântarea soacrei tale!- Şefu’, mai întâi obligaţiile, şi apoi plăcerea!Soţia trimite un SMS soţului: „Toate ferestrele sunt îngheţate, nu se mai deschide niciuna”.Soţul: „Toarnă multă apă caldă şi bate uşor cu un ciocan pe rame”. Soţia revine: „Acum calculatorul a murit de tot”.