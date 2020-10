La balamuc, inspecţia de dimineaţă.- Cum se mai comportă pacientul? întreabă medicul.- Zice că ar vrea să ajungă acasă, că-i este dor de nevastă.- Este clar, iar delirează!Două ţărănci pe câmp, la cules de morcovi. Una dintre ele scoate un morcov enorm şi noduros şi zice:- Uite aşa are scula Badea Gheorghe al meu!- Aşa de mare?- Nu, aşa de murdară...- Cum a fost întâlnirea pe nevăzute? îl întreabă un student pe colegul de cameră.- Nasoală! Tipa a apărut cu un Rolls Royce din 1932.- Păi, asta-i o maşină foarte scumpă. Ce a fost aşa rău?- Era proprietara originală…Prezicătoarea către o studentă:- În viaţa dumitale o să apară în curând un bărbat tânăr. Va fi foarte drăguţ, cu ochi albaştri, obrajii roz, dar cu păr puţin şi va cântări 4 kg...- Părinte, am păcătuit împreună cu sora mea.- Cum?- În cadă, părinte.- Fiule, ceea ce îmi spui este groaznic şi vei arde în focurile iadului.- Doar pentru că am spălat rufe duminica?