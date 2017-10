bancuri

Ştire online publicată Vineri, 15 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Reacții post-sex, în funcție de zodie: Berbec: OK, hai s-o facem din nou! Taur: Mi-e foame, dă-mi pizza aia! Gemeni: Ai văzut pe undeva telecomanda? Rac: Când ziceai că ne căsătorim? Leu: Zi că n-a fost fantastic ! Fecioară: Na, că acum trebuie să spăl cearșafurile! Balanță: Mi-a plăcut, pentru că ți-a plăcut și ție. Scorpion: Poate c-ar trebui să te dezleg mai întâi... Săgetător: Nu mă suna, te sun eu! Capricorn: Ai cumva vreo carte de vizită? Vărsător: Acum, hai s-o facem fără haine pe noi. Pești: Cum ziceai că te cheamă?! vvv Doi patroni stau la o bere și vorbesc d-ale lor. - Mă, zice unul, ție cum îți merge? - Prost tare, zice-al doilea, dar ție? - Bă, prost, prost, da’ nu așa, e criminală situația! - Frate, da’ tu mai dai salarii la angajați? - Nuuu! de vreo trei luni. Da’ tu le mai dai? - Nici vorbă, de prin octombrie; dar ai tăi mai vin la muncă ? - Bă, m-am mirat și eu da’ vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi? - Și-ai mei vin, mă, la treaba! Stau ei și se gândesc și, după câteva minute, unul dintre ei zice: - Mă, ce-ar fi să le punem ăstora o taxă la intrare?!