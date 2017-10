Bancuri

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Niște deținuți stăteau închiși într-o închisoare care avea 20 de garduri. Într-o seară s-au hotărât să evadeze sub conducerea celui mai deștept dintre ei. Zis și făcut. Porniră. După cinci garduri, conducătorul îi întreabă: - Ați obosit? - Nu. - Atunci, înainte. După 10 garduri, conducătorul îi întreabă: - Ați obosit? - Nu. - Atunci, înainte. După 19 garduri: - Ați obosit? - Da. - Atunci, înapoi. vvv Într-o celulă, trei deținuți discută: - Tu cum ai ajuns aici? - Ce naiba să fac, jaf și viol. Dar tu? - Nimica toată, să moară mama, am șutit din câteva case, am omorât două babe, dar oricum mureau, că erau bătrâne rău, și am mai șutit din buzunare. - Da tu, bă? Ce-ai făcut? - Fizică nucleară. vvv Un tip își aduce automobilul într-o stație service auto. Mecanicul se uită la ea, se scarpină la ceafă. Tipul explică: - Soția mea, în plină viteză, s-a lovit de un stâlp. Mecanicul: - De câte ori?