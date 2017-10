Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie este oprită în trafic de un polițist: - Bună ziua. - Bună ziua, ce s-a întâmplat? - Ați depășit limita de viteză. Permisul dvs., vă rog. - Vi l-aș da, numai că nu am așa ceva. - Nu aveți?! - L-am pierdut definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate. - Aha... Îmi arătați, vă rog, actele mașinii? - Nu pot. - De ce? - Am furat această mașină. - Ce-ați făcut?! - Am furat mașina și am ucis proprietarul. - Poftim? - Dacă nu mă credeți, cadavrul este în portbagaj... vreți să îl vedeți? Polițistul se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În 5 minute sosesc la fața locului alte 5 mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie de mașina femeii cu pistolul pregătit. - Doamnă, vă rog să ieșiți din mașină! - Femeia iese din automobil. - S-a întâmplat ceva, domnule? - Unul dintre colegii mei mi-a spus că ați furat această mașină și că ați ucis proprietarul. - Am ucis proprietarul? - Da. Vă rog să deschideți portbagajul. - Femeia deschide portbagajul, care este gol... - Mașina este a dvs., doamnă? - Da. Poftiți actele ei. Primul polițist rămâne perplex. - Unul dintre colegii mei susține că nu aveți nici permis. Femeia caută în poșetă, scoate un port-document și-l întinde polițistului. Acesta îl deschide și studiază permisul, care este în regulă. Tipul deja nu mai știe ce să creadă. - Mulțumesc, doamnă... Vedeți, colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați furat mașina și i-ați ucis proprietarul! - Sunt convinsă că porcul ăsta mincinos v-a spus și că mergeam cu viteză. Morala: Nu te pune cu femeile.