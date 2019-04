BANCURI

- Părinte, am păcătuit împreună cu sora mea.- Cum?- În cadă, părinte.- Fiule, ceea ce îmi spui este groaznic și vei arde în focurile iadului.- Doar pentru că am spălat rufe duminica?La balamuc, inspecția de dimineață.- Cum se mai comportă pacientul? întreabă medicul.- Zice că ar vrea să ajungă acasă, că-i este dor de nevastă.- Este clar, iar delirează!Două țărănci pe câmp, la cules de morcovi. Una dintre ele scoate un morcov enorm și noduros și zice:- Uite așa are scula Badea Gheorghe al meu!- Așa de mare?- Nu, așa de murdară...- Cum a fost întâlnirea pe nevăzute? îl întreabă un student pe colegul de cameră.- Nasoală! Tipa a apărut cu un Rolls Royce din 1932.- Păi, asta-i o mașină foarte scumpă. Ce a fost așa rău?- Era proprietara originală…Prezicătoarea către o studentă:- În viața dumitale o să apară în curând un bărbat tânăr. Va fi foarte drăguț, cu ochi albaștri, obrajii roz, dar cu păr puțin și va cântări 4 kg...Unei doamne în vârstă i s-a propus pentru prima dată să încerce berea. Savurând băutura, ea a fost surprinsă.- Ciudat! Gustul ei îmi amintește de medicamentul pe care soțul meu l-a luat în ultimii douăzeci de ani!Ion către Gheorghe:- Mă Gheorghe, dacă eu m-aș culca cu soră-ta, noi ce rude am fi?- Cumnați.- Și daca m-aș culca cu nevastă-ta?- Am fi chit!- Cum ai reușit, domnule, să intri în șanț?- Păi, domnule agent, eram sub influența ființelor psihotrope.- Vrei să spui „substanțelor”?- Nu, nu, eram cu soacră-mea și nevasta în mașină.De obicei când plângi, nimeni nu bagă de seamă lacrimile voastre, când sunteți fericiți nimeni nu bagă de seamă zâmbetul vostru.Dar numai să vă scape din greșeală un vânt…Medicul către pacient:- Cum sunt noile supozitoare pentru insomnie?Pacientul:- Remarcabile domnule doctor, nu apuc nici măcar să-mi scot degetul…