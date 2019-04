Bancuri

- Iubito, ce mâncăm azi?- Crize de nervi la grătar cu garnituri de reproșuri, răbdări prăjite și draci la cuptor.- Aha, ai luat rețeta de la maică-ta?Î: Ce este căsătoria?R: Căsătoria este un cuvânt elegant care reprezintă adoptarea unui bărbat adult care nu mai poate fi crescut de părinții lui.Două blonde stau de vorbă. Una zice:- Dragă, soțul meu are serviciu lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus o floare…- Și ce? Al meu are post lângă Conservator. O conservă n-am văzut până acum!- Dumneata câte sticle de bere bei pe zi? întreabă doctorul.- Opt, până la zece sticle.- Colosal! Eu nici apă nu aș putea să beau atâta!Păi, apă nici eu n-aș putea să beau.Soțul și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu a găsit două mesaje: 1. De la amantă - Dragul meu, iubitule, mi-e dor. Pup dulce. Sună-mă. A ta Mărie; 2. De la soție - Nu-ți face griji. Am sunat-o eu!Când m-am trezit eram la spital, medicii mi-au spus că am fost agresat de o femeie. Atunci mi-am adus aminte: eram în lift și mă uitam cu coada ochiului la sânii unei doamne, când deodată mi-a zis:- Apasă pe unu, te rog!Ion cu Vasile, la taclale:- Ce-ai face dacă o femeie ți-ar face avansuri?- M-aș feri, pentru că după avans întotdeauna urmează lichidarea.- Bună ziua, suntem de la bancă, vă informăm că vă punem sechestru pe cont…- Pe care cont, doamnă? Pe cel de Facebook?- Nu, domnule, pe cel bancar…- Pff… ce m-am speriat, pe acesta bancar puteți să-l și închideți.Badea Gheorghe își face un obicei din a se bărbieri în fiecare dimineață. Într-o zi, Ana îl întreabă:- Ce ai bărbate de te bărbierești în fiecare dimineață?- Știi, Ana, după bărbierit parcă sunt cu 15 ani mai tânăr.- Atunci bărbierește-te seara!