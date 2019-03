Bancuri

O mamă a cumpărat fiului ei un costum de Halloween, ca să-și sperie prietenii.- Mamă, ar trebui să scot eticheta cu prețul, nu?- Nu, lasă-l, îl speriem și pe taică-tău.XXX- Dacă mă mai superi în continuare, o să mă duc la cursuri de „Cum să fii o scorpie”!Soțul:- Ca profesoară?!XXX- Două prăjituri cu ciocolată, vă rog!- Le serviți aici sau la pachet?- Aici, că acasă țin dietă!XXXUn tip se duce la farmacie și cere mai multe prezervative.- Doriți și punga?- Nu! Nu e chiar așa de urâtă…XXX- Frate, te invit pe la mine dacă vrei. Facem un grătar…- Ok, vin. Ce să aduc?- Nu prea ai ce. Ia și tu niște carne, ceva de băut și cărbuni. Am eu condimente!XXXEl citește ziarul în sufragerie. La un moment dat, simte un miros puternic de ars.- Iubito, gătești sau calci?XXXSe spune că, cine nu are noroc în dragoste, are noroc la bani… Așa că întreb, unde dracu’ sunt banii mei?XXXFemeile vorbesc cel mai puțin în luna februarie, deoarece este cea mai scurtă. Pentru aceasta, în luna martie, bărbații le fac o mulțime de cadouri.XXXAzi dimineață când am scos mașina din garaj, din greșeală am lovit-o pe soacră-mea cu o bâtă de basse-ball.