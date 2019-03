Bancuri

Semaforul către un șofer:– Întoarce-te, nu vezi că mă schimb?!XXX– Cum se obține lumină cu ajutorul apei?– Spălând geamurile.XXX‎- Tu, mamă, știi ceva? M-am pupat cu toți vecinii. Acum putem să ne mutăm în alt cartier?Maică-sa îi trage o palmă... și-i zice:- Ai 16 ani și deja ai început să-mi vorbești cu „tu”?!?!XXXUn bucătar la interviu este întrebat:-Și știți să gătiți?-Da, după ambele metode…-Cum adică?-Pai așa încât ca oaspeții să mai vină pe la noi, dar și invers…XXXDoi naufragiați au reușit cu greu să ajungă pe o insulă pustie.-Suntem pierduți !-Nu-ți face griji, ne găsesc ei !-Crezi ?-Sunt sigur… Am datorii de peste un milion de dolari !XXXVine fetița la tatăl ei:-Tată, eu cu prietenul meu putem folosi mașina?-Da, dar nu are benzină !-Nu-i nimic, și așa nu ieșim din garaj…XXXȘeful povestește o anecdotă. Toți râd în hohote, în afară de unul.– Tu de ce nu râzi ? îl intreabă colegii.– Nu mai are niciun rost să mă chinui ! Oricum de mâine nu mai lucrez aici !XXXUn director scoțian către angajați :- Ați muncit bine anul ăsta ! O sa vă dau drept recompensă fiecăruia câte un cec de 20 lire ! Dacă vă descurcați la fel și anul viitor, o să le semnez!XXXUn arab scutură un covor de la etajul 4.Un trecător îl întreabă:-Ce are, nu pornește?XXXUn bărbat la librărie către vânzătoare:– Aș dori cartea cu titlul „Superioritatea bărbatului față de femeie” !– Utopie și SF-uri la etajul 1, vă rog !