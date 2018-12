Bancuri

Medicul ginecolog, după consultație:- Doamnă, am o veste bună.- Domnișoară!- Domnișoară, am o veste proastă.  Un scoțian, dimineața, se trezește și își pipăie nevasta. Aceasta e rece ca gheața. Scoțianul o mai pipăie o dată și constată că tot rece e. Coboară din pat și aleargă disperat pe scări spre bucătărie, la parter, izbește ușa de perete și îi spune bucătăresei, care se uita la el buimăcită:- Pune o singură porție, în dimineața aceasta o să fiu singur la masă!  Un polițist cercetând un geam spart:- Mda, exact cum mi-am închipuit… e spart pe ambele părți!  Întrebare: - Ce intră pe o ureche și iese pe cealaltă și rămâne și în cap?Răspuns: - Târnăcopul!  O familie de sadici se plimbă cu mașina. La o curbă, femeia cade pe geam. Copiii încep să plângă. Tatăl îi întreabă:- De ce plângeți?- Am pierdut faza!  Un scoțian aduce acasă un coș cu căpșuni. Ia una din ele și o dă fiului său, zicându-i:- Ia, fiule, restul au același gust.