Bancuri

- Tu, mamă, știi ceva? Eu am făcut dragoste cu toți vecinii. Acum putem să ne mutăm în alt cartier?Maică-sa îi trage o palmă și-i zice:- Ai 16 ani și deja ai început să-mi vorbești cu „tu”?!  Un țăran se întoarce de la oraș și povestește despre un sex-shop pe care l-a vizitat. Le povestește consătenilor despre femeile gonflabile care se comercializau acolo. Cineva, curios, îl întreabă dacă nu erau și bărbați gonflabili.- Nu am văzut bărbați gonflabili, cred că nu le veniseră, dar aduseseră piese de schimb.  În sfârșit, la petrecerea de Revelion, am cunoscut și eu o femeie sinceră. Mi-a spus din prima:- Dacă vrei să te culci cu mine, trebuie să ai răbdare.Mai erau trei bărbați înaintea mea…  - Nevastă-mea a aflat că o înșel…- Nu-i nimic, soția ta este o femeie puternică.- Asta mă și sperie!  Bărbatul cântărește 500 kg dimineața, 100 kg după-amiaza și 10 g seara.Dimineața:- Du-te la muncă, boule!După-amiaza:- Iar te-ai îmbătat, porcule!Seara:- Fluturaș, hai în pat!