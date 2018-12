Bancuri

- Bunico, tu singură ai venit la noi în vizită?- Singură, nepoțelule, singură.- Păi, de ce oare tata spunea că te-au adus dracii?  Doi elevi, la ieșirea de la examenul de bacalaureat:- Ce-ai făcut?- Am dat foaia goală.- Și eu la fel.- Vai de mine, o să spună c-am copiat!!  - Costele, am auzit c-a murit soacră-ta, ce-a avut?- A trecut pe verde.- Adică a călcat-o cu mașina pe trecere?- Nu, mă, era bolnavă de amigdalită și s-a săturat de albastru de metilen. Așa că a trecut pe verde de Paris!  Un mecanic-auto ajunge în Cer și i se plânge Sfântului Petru:- Cum se poate să mor la 38 de ani?- Uite, noi am adunat toate orele de manoperă de pe chitanțele eliberate de tine și reiese că ai 90 de ani.  Pe o corabie ce se scufunda, unul dintre pasageri îl întreabă pe căpitan:- Suntem departe de pământ?- Nu-i departe, un kilometru.- Dar în ce direcție?- În jos...