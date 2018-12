Bancuri

Un moș merge la doctor. Acesta îl întreabă:- Cum stai cu inima, cu plămânii?- Foarte bine, răspunde moșul.- Dar e ceva care te supără?- Da, am o problemă: când fac sex, aud fluierături în urechi.- Ce vârstă ai mata?- 83 de ani.- Păi, la 83 de ani, ce ai vrea să auzi, aplauze?  Boc-boc-boc la poarta Raiului. Sfântul Petru se duce să vadă cine să fie oare?- Ce vrei, măi bețivule?Bețivul:- Dă, Doamne, și mie, că sunt și eu amărât, nu am casă, nu am bani, mor copiii de foame.Sfântul Petru scoase bagheta și face o dată din ea:- Du-te, că ai bani acum.Peste ceva timp, iar... boc-boc-boc la poarta Raiului.- Cine oare să mai fie acum? zise Sfântul Petru și se duse să vadă:- Iară tu, bețivule? Ce mai vrei?Bețivul:- Doamne, dar casă nu îmi dai și mie?Sfântul Petru:- Nu ai deja bani? Nu poți să îți cumperi una? În fine, dacă ai bătut drumul până aici... scoase bagheta și făcu o dată din ea.După un timp, iar... boc-boc-boc la poarta Raiului.Enervat, Sfântul Petru se duce să vadă cine o mai fi:- Bețivule!!! Iarăși tu? Ce mai vrei acum? Ai casă, ai bani, ai tot ce vrei!Bețivul:- Vreau BAGHETA!!!