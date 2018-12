Bancuri

Ea: Bună, iubitule!El: Bună. Ce ți-a spus oftalmologul?Ea: A spus că trebuie să port ochelarii ăștia.El: Nu îți face griji, îți stă bine.Ea: Mersi, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ochelari.El: Știi de ce te vezi mai urâtă?Ea: De ce?El: Pentru că vezi mai bine.  O femeie a furat un compot de piersici dintr-un magazin și este prinsă de poliție. Este dusă la tribunal, iar judecătorul o întreabă:- Câte piersici erau în borcan?- Șase.- Atunci vei sta pentru fiecare piersică câte o lună la închisoare.Din spate, soțul ei:- Domnule judecător, a furat și un borcan de mazăre!  Un hoț îi spune prietenului său:- Aseară, am spart casa unui parlamentar, dar m-a prins asupra faptului și apoi mi-a dat drumul.- Nu a anunțat poliția?- Nu. Mi-a zis că, corb la corb nu-și scoate ochii!  - Curtea școlii are lungimea de 52 de metri și lățimea de 38 de metri. Ce vârstă am eu?- 44, domnule profesor, răspunde Bulă.- Perfect, Bulă.- Explică-le și colegilor tăi cum ai apreciat așa de exact!- Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dumneavoastră și are doar 22 de ani!