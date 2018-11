Bancuri

Într-o seară, doi vampiri ies la vânătoare în oraș. Merg ei prin oraș și, la un moment dat, primul îl întreabă pe al doilea:- Auzi, dar de ce cari piatra aia funerară după tine?- Nu îmi place să ies fără buletin în oraș!  În primul an de căsătorie, bărbatul vorbește și femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbește și bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi și vecinii ascultă.  - Ce spune polițistul când vede o coajă de banană pe jos?- Să-mi bag picioarele, iar cad!  Bulă așteaptă nevasta lângă salonul de înfrumusețare. După un timp îndelungat, iese de acolo soția sa. El se uită la ea, respiră adânc și spuse:- Bine, măcar ai încercat.  Soțul, întorcându-se seara de la serviciu, este întâmpinat de soție cu un afiș în mâini:- Nu vreau să vorbesc cu tine!Soțul strânge din umeri, își deschide o bere și se așază în fața televizorului. Peste cinci minute apare soția cu un nou afiș:- Dar știi de ce?  Bulă, după ora de științe naturale:- Am învățat, ieri, la școală, că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat - spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta? - Pentru că am pus ieri apă în berea lu’ tata și a observat imediat...