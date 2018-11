Bancuri

- Iubitule, mă lași să mă uit la tine în telefon?- Desigur! Dar mai întâi vreau să-mi dai o îmbrățișare.- De ce?- Pentru că-mi vei lipsi mult…  Îngrijitorul se uită foarte atent în gura crocodilului.- Ce are? întreabă un vizitator.- Încă nu știu. Medicul veterinar n-a mai ieșit de acolo, de vreo jumătate de oră...  - Domnule doctor, aveți ceva vești despre soțul meu?- Doamna Popescu, am o veste foarte bună: am reușit să salvăm mâna soțului dvs.- Dar este minunat!- Înainte de a pleca, să nu uitați să ne lăsați adresa unde doriți să v-o expediem.  Două prietene într-o galerie de artă. Una dintre ele, arătând spre un tablou cu nud de femeie, spuse:- Dragă, am auzit că ai pozat nud pentru maestru.- Vai, dragă, cum poți să crezi așa ceva? Eu acum sunt femeie măritată, m-a pictat din memorie.  Un tip se mută într-un apartament nou. Seara, privește pe fereastră, iar în blocul de vizavi vede o tânără foarte frumoasă, pe care a început apoi s-o urmărească în fiecare seară. După o vreme, într-o dimineață, îi sună telefonul.- Alo, bună dimineața, sunt vecina de vizavi. Scuze pentru deranj, dar n-ați văzut cumva, aseară, unde mi-am pus sutienul?