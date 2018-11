Bancuri

Într-o seară, după o ceartă înfocată, Ion și Maria au hotărât să nu-și mai vorbească. Ion, care trebuia să se trezească de dimineață, îi scrie un bilețel Mariei: „Trezește-mă la ora 5”.Dimineața, la ora 10, se trezește și Ion. Nervos nevoie mare, se uită în pat și găsește și el un bilet: „Este ora 5, boule. Trezește-te!”.  - Mamă, astăzi directorul școlii m-a lăudat!Mama, mândră foarte tare de cele auzite, întreabă:- Păi și ce ți-a spus?- Păi a zis că suntem o clasă de măgari, dar eu sunt cel mai mare dintre toți!  Bulă, după ora de științe naturale:- Am învățat, ieri, la școală, că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat - spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lu’ tata și a observat imediat..  Am un respect deosebit pentru pisici. Mi-am dus pisica în alt oraș, am lăsat-o la groapa de gunoi, printre boschetari, fără nicio posibilitate de supraviețuire. Dar s-a întors acasă. Fără urlete, fără amenințări, fără reclamații la poliție... Nu ca soacră-mea!  Un tip vine pe la ora cinci dimineața acasă. Intră tiptil în camera unde dormea soția și dă să-și scoată pantalonii, când o aude pe doamnă:- Bețivule, iar vii la ora asta acasă?- Nu, dragă, zice omu’, trăgându-și pantalonii la loc, acuma plec.