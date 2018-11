Bancuri

Un țigan prinde peștișorul de aur, îl rotește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:- Hai, mă omule, pune-ți o dorință!- Ce fel de dorință?- Păi, cum să-ți explic… Spre exemplu, ieri m-a prins un om și m-a rugat să-i dau 100.000 de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu ce vrei?- Adresa lui!  Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat șapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, n-o mai port!- Ce accident?- Mi s-o oferit pălincă și n-am auzit.  - Petrescu, de ce ai venit la serviciu? Astăzi, din câte știu, este înmormântarea soacrei tale!- Șefu’, mai întâi obligațiile, și apoi plăcerea!  Doi bețivi ies dintr-o cârciumă și unul dintre ei întreabă un polițist:- Pe aici trece tramvaiul 14?- Da, domnule.- Hai, Nae, să mai bem o bere.După un timp, scena se repetă și, tot așa, de câteva ori. Târziu în noapte, cei doi bețivi ies din nou.- Pe aici trece tramvaiul 14?- Nu mai trece nimic, domnule. S-au retras toate la depou.- Nae, hai să traversăm!