Bancuri

- Doctore, de cinci ani sunt căsătorită și nu am copii.- Dezbrăcați-vă, doamnă!- Oh, nu! Cel puțin pe primul vreau să-l fac cu soțul meu!  Doi ardeleni stau de vorbă:- Mă, și-o cumpărat nevastă-mea o lenjerie sexy, de să-ți dai jos clopul!- No, și ți l-ai dat?- Apăi, dacă tot trebuia să-mi dau ceva jos, am zis să-mi cumpăr niște chiloți...  La o restanță, studenții așteptau în amfiteatru. La un moment dat, intră profesorul.- Întrebare de nota 10: cum mă cheamă?Liniște...- Întrebare de nota 5: la ce materie dați azi restanța?Liniște...O voce de undeva din spate:- Scârba asta vrea să ne pice!  Doi cocoși vorbeau:- Hai, mă, până la alimentară!- Ce pana mea să facem noi la alimentară?- Hai, mă prostule, vedem și noi puicuțe goale…  Înainte de operație, dentistul îl întreabă pe pacient:- Îți dau puțin heliu?Pacientul:- Anihilează durerea?Doctorul:- Nu, dar o să fie mai amuzant când țipi!