Bancuri

După ce se trezește din comă, soțul își întreabă soția:- Sunt în Rai?- Nu, dragule, ești la spital. De ce?- Nu o vad pe soacră-mea!  - Mamă, ce e ăla un avort?- Întreabă-l pe fratele tău.- Dar nu am un frate...- Acum pricepi?  Un bărbat îi face cadou iubitei lui un inel cu un diamant foarte mare. Ea se uită la el și începe să țipe:- Îmi faci cadou un diamant fals?!El zâmbește și îi spune:- Merge perfect cu genele, sânii și orgasmele tale…  - Am auzit că tocmai ți-a murit soacra, sincere condoleanțe... Ai fost alături de ea în ultimele clipe?- Da, am fost... Dar, dacă te întreabă Poliția, să spui că eram cu tine!  Soția își părăsește soțul și se mută la maică-sa.- Închipuiește-ți, mamă! Cum am ieșit din casă să vin la tine, am auzit un zgomot puternic. Acum nu știu: ori s-a împușcat, ori a destupat o sticlă de șampanie…