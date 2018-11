Bancuri

- Puteți ghici câți ani am? îl întreabă misterioasă o doamnă pe un tip.- Scuzați-mă, dar nu am idee!- Vă dau un indiciu: fiică-mea merge la grădiniță.- E educatoare?  Cea mai recentă statistică: femeile ating maximul de frumusețe pe la 35 de ani, iar bărbații, pe la minimum 50.000 de euro…  - Ce câine este acesta?- Câine polițist.- Nu pare…- Nici nu trebuie, lucrează sub acoperire!  Din jurnalul unui vasluian: „Ora 11.30, m-am îndrăgostit! Ora 11.45, am bătut-o!”  Soția vine acasă și îi spune soțului:- Am o veste bună și una rea, pe care s-o zic?- Merg airbag-urile!  Dacă te-ai însurat din greșeală…, măcar amanta alege-o cu grijă!  Învățătoarea le spune elevilor:- Copii, alcătuiți fiecare câte o propoziție.Bulă:- Ana are mere.- Bravo, Bulă! Dar de unde știi?- Am văzut-o eu sub duș...