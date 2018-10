Bancuri

-Te-ai răsturnat? l-a întrebat un polițist pe un șofer ce avea mașina cu roțile în sus.- Nu, am vrut doar să-mi scutur scrumiera!  Doi canibali stau de vorbă:- Îți place soră-mea?- Daaa, da, da, da!- Atunci, mai ia o bucată!  Un preot, la împărtășanie, din greșeală îmbată tot satul cu rachiu. Se aude la mitropolie, este chemat la ordin, unde Prea Sfinția Sa îl întreabă:- Uite ce am auzit despre tine, se poate așa ceva părinte, să îmbeți tot satul?- Se poate, Prea Sfinția Ta, am încercat eu și se poate...  - Tată, îmi cumperi un Samsung S9?- Cuvântul magic?!?- Suzana!- Suzana? Cine e Suzana?- Amanta ta.- Ok. De care vrei: alb sau negru? Vrei și o husă?  - Ești prea nervos în ultima vreme, nu crezi că ar trebui să consulți un psihoterapeut?- Ba da! Chiar ieri am fost.- Și?- I-am tras o mamă de bătaie!