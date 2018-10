Bancuri

Programare telefonică la medicul de familie.- Bună ziua, mă simt foarte rău, am febră, amețeli. Vă rog o programare.- De astăzi în trei săptămâni, la ora 12.- Se poate, vă rog, mai devreme? Mă simt foarte rău.- De acord, v-am notat la ora 11.  Un colonel îi spune generalului:- Domnule general, aveți pantalonii descheiați.- Experimentez, colonele! Aseară am avut cămașa descheiată și mi-a înțepenit gâtul.  Un călugăr mergea liniștit pe stradă, vine un moldovean și începe să-l bată crunt. Moldoveanul:- Ai văzut, mă, voi ăștia ninja, că nu bateți chiar așa de bine ca la televizor?  Profesorul către elev:- Treci la tablă și rezolvă problema.Elevul iese, se uită lung, fără a pricepe ceva, fără să scrie ceva…- Grăbește-te, peste câteva minute sună de ieșire.- Păi, asta aștept și eu!  - Iartă-mă, părinte, căci am păcătuit.- Spune, fiule!- Am ucis doi oameni.- Fiule, îți dai seama că nu pot ține așa ceva secret.După o pauză de gândire:- Știi ceva, părinte? Hai să fie trei...Un preot și o călugăriță de la o mănăstire din Moldova se întâlnesc în pădure și se apucă de treabă. În toiul acțiunii, preotul zice:- Dragă, ești divină!- Ba s-o crezi mata, tresări călugărița, di vină suntem amândoi!  Soldatul, pe câmpul de instrucție, alături de comandantul său. Deodată, acesta îl lovește cu patul puștii. Soldatul spuse supărat:- De ce dai, domnu’ comandant? Nu poți să înjuri?  - Ce cadou de nuntă îți dorești? întreabă scoțianul pe mireasa lui.- Nu știu, nu m-am gândit încă...- Foarte bine, atunci îți acord timp de gândire!  Polițistul trage pe dreapta o mașină. La volan, un preot.- Părinte, ai băut ceva?- Doar apă!- Dar eu simt miros de vin...- Iisuse, ai făcut-o din nou!  Soțul vine acasă noaptea târziu, beat. La un moment dat, se aude un zgomot.- Ce se întâmplă? întreabă soția.- Mi-au picat pantofii...- Păi, pantofii nu fac așa zgomot mare.- N-am apucat să ies din ei!