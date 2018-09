Bancuri

- Este un proverb american care spune că un măr pe zi ține doctorul departe.- Da, dar unul românesc zice: „o ceapă pe zi îi ține pe toți departe”!  Doi vânători merg prin pădure. La un moment dat, unul strigă:- Bă, Gheorghe! Ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Ursul ăla care tocmai a intrat în zmeuriș.După două minute, din nou:- Bă, Gheorghe, tu ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Vulturul ăla fain de deasupra pădurii.Mai merg încă cinci minute.- Bă, Gheorghe, tu n-ai văzut?Enervat deja, Gheorghe zice:- Ba da, ba da… am văzut!- Și atunci de ce ai călcat în el?  - Mamă, astăzi directorul școlii m-a lăudat!Mama, mândră foarte tare de cele auzite, întreabă:- Păi și ce ți-a spus?- Păi a zis că suntem o clasă de măgari, dar eu sunt cel mai mare dintre toți!  Bulă, după ora de științe naturale:- Am învățat, ieri, la școală, că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat - spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lu’ tata și a observat imediat...