bancuri

Ştire online publicată Marţi, 03 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un cerșetor în New York: - Aaaajutați un biet cerșetor orb!... Aaaajutați un biet cerșetor orb!... Și am impresia că sunt și negru... v v v Doi disperați după internet, pe messenger: - Uite, băh, ce mișto ninge afară! - Pe bune? Dă și mie linku’! v v v Lângă cascada Niagara, ghidul se adresează grupului de turiști: - Dacă doamnele vor binevoi să tacă un moment, veți putea auzi zgomotul căderii apelor. v v v Un ceh merge la oftalmolog care îi arăta pe tablă literele: „C Z W X N Q S T A C Z”. - Poți să citești asta? îl întreabă doctorul. - Dacă pot să citesc? Chiar îl cunosc pe tip!