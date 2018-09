Bancuri

Un ardelean se prezintă la cabinetul de boli venerice.- Domnu’ doctor, cred că m-am căptușit cu oarece boală din acelea rușinoase!- Pesemne că ați avut contact cu o femeie necunoscută!- Care necunoscută, domn’ doctor? Pe aia o cunoaște tăt orașul...  Se întâlnește Bulă cu bunicul său în pușcărie.- Ce faci, bunicule? De ce ești aici?- Păi am pescuit fără permis...- Și cât ți-au dat?- 25 de ani.- Nu se poate, ai mai făcut tu ceva.- Păi am pescuit cu dinamită.- Și? Ce ai prins?- Ei... trei știuci așa... de vreo 30 cm, doi șalăi de 50 cm și vreo patru scafandri așa, mai mititei...  În mijlocul apei unui lac, o femeie se îneacă. Un bărbat pe mal începe să strige după ajutor. Un pescar aflat în apropiere vine în goană și-l întreabă ce s-a întâmplat. Bărbatul îi spune:- Omule bun, îți dau 100 $ numai să o salvezi pe nevastă-mea, că se îneacă!Pescarul acceptă, se aruncă în apă și scoate femeia teafără pe mal.- Acum dă-mi suta de dolari, spuse pescarul.- Păi cum să-ți spun, am crezut că-i nevastă-mea, dar m-am înșelat, iar tu ai salvat-o pe... soacră-mea!- Ăsta mi-e norocul, spuse pescarul scoțând portofelul. Spune-mi cât naiba îți datorez...