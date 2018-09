Bancuri

Doi vânători merg prin pădure.La un moment dat, unul strigă:- Bă Gheorghe! Ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Ursul ăla care tocmai a intrat în zmeuriș.După două minute, din nou:- Bă Gheorghe, tu ai văzut?- Nu bă, ce să văd?- Vulturul ăla fain de deasupra pădurii.Mai merg încă cinci minute.- Bă Gheorghe, tu n-ai văzut?Enervat deja, Gheorghe zice:- Ba da, ba da… am văzut!- Și atunci de ce ai călcat în el?  Un profesor filolog se plimba pe la munte. La un moment dat, vede un cioban cu oile la păscut. Cum era el pierdut pe gânduri, îl întreabă pe cioban:- Ancestralule pastor, în posesia dumitale se află aceste minunate patrupede paracopitate?- Indubitabil! răspunse ciobanul.  O blondă pescuia pe malul unei ape. Apare și paznicul de la filială.- Doamnă, aici nu se poate pescui decât cu permis!- Vai de mine! Ce proastă sunt! Eu am tot încercat cu mămăligă!  La nea Ion vine în vizită un fermier texan pentru schimb de experriență. Se uită americanul la bucățica de pământ a lui nea Ion și zice:- Mr. John, eu am o fermă de-mi trebuie o zi să o înconjor cu mașina!- Păi tot așa rablă de mașină avem și noi!