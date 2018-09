Bancuri

Un polițist merge pe stradă și cade într-un canal fără capac. Iese, încearcă să-și curețe uniforma și zice: „Ce noroc am avut! Cum naiba ieșeam dacă era capacul pus?”.  Un motan se plimbă pe câmp. O vacă îl întreabă:- Așa mic și deja ți-a crescut mustață?- Și tu așa mare și tot fără sutien…  - De ce stă Trabantul la semafor, deși acesta s-a făcut verde?- S-a lipit într-o gumă de mestecat!  Dialog între doi tineri îndrăgostiți.El:- Ce bluză frumoasă ai.- Îți imaginezi, n-am nimic pe sub ea…- Nu-ți face probleme, vor crește!  - Mamă, mamă, nu mai vreau să înghit vomitiv!- Taci din gură, Alinuța! Câinelui îi e și lui foame…  - Dacă o să continui să fac sex de 10 ori pe noapte, pot avea probleme mai târziu?- Sperăm că da. Așa ar fi drept!  - Cum recunoști ginerele la moldoveni?- E cel care are adidașii cei mai noi!