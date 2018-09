Bancuri

Examen la fizică, subiectul: fenomenul ionizării. La sfârșitul examenului, o blondă o întreabă pe colega ei de bancă din timpul examenului:- Tu ai știut?- Perfect! răspunde aceasta.- Să-ți dea Dumnezeu sănătate, zice blonda, înseamnă că am știut și eu, pentru că am copiat cuvânt cu cuvânt de la tine.Enervată și îngrijorată, bruneta care știuse îi spune blondei:- Cum ai putut face una ca asta, acum o să ne prindă și o să ne pice pe amândouă!- Fii serioasă, îi răspunde blonda care copiase, n-o să se prindă nimeni, pentru că am mai schimbat și eu pe ici, pe colo. De exemplu, unde tu ai pus Ion, eu am pus Gheorghe!  - Curtea școlii are lungimea de 52 de metri și lățimea de 38 de metri. Ce vârstă am eu?- 44, domnule profesor, răspunde Bulă.- Perfect, Bulă. Explică-le și colegilor tăi cum ai apreciat așa de exact!- Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dumneavoastră și are doar 22 de ani!  - Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?- Am avut un accident de automobil.- Și nu poți să mergi fără cârje?- Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu, nu.