Bancuri

Un camionagiu întreabă un polițist:- Există cumva pinguini de 160 cm înălțime?- N-am mai auzit!- Hopa! Înseamnă că am călcat cu camionul o călugăriță…  Profesoara: - Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deși e clar că cele din urmă nu mai sunt interesate de discuție?Bulă: - Se numesc profesori, doamnă.  - Ce înseamnă expresia „sentimente amestecate”?- Atunci când cade soacra în prăpastie cu Mercedesul cel nou.  Bulă, la ora de gramatică.Profesorul:- Eu nu am mâncat, tu nu ai mâncat, el nu a mâncat, noi nu am mâncat, voi nu ați mâncat, ei nu au mâncat! Repetă și tu, Bulă!- Nu a mâncat nimeni!  Bulișor, cum te simți la școală?- Foarte bine, că nu mă plictisesc: la fiecare oră mă pune să stau în alt colț al clasei.  - Bulă, care e materia ta preferată la școală?- Chimia.- Cum așa, că în clasa a V-a încă nu se învață!- Tocmai de aceea!