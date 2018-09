Bancuri

Un camionagiu întreabă un polițist:- Există cumva pinguini de 160 cm înălțime?- N-am mai auzit!- Hopa! Înseamnă că am călcat cu camionul o călugăriță…  Un tip sună la ușa vecinului său:- Vecine, fiică-ta îmi datorează un Mercedes! Din cauza ei, am intrat într-un copac și l-am făcut praf!- Ești nebun la cap, omule! Fiică-mea abia a venit de la școală, e în camera ei, se schimbă de uniformă.- Știu, dar a uitat să tragă draperiile…  Într-o intersecție, un BMW îi taie calea unui Trabant, care avea prioritate.Șoferul Trabantului se ia după BMW și la următorul semafor îl ajunge din urmă, se repede la șofer și, dezamăgit, îi zice arătând cu degetul obrazul:- Dacă nici noi ăștia cu mașini nemțești nu ne putem înțelege…  La un an după căsătorie, soțul intră în dormitor ținând în mână două pastile de nurofen și un pahar de apă.- Ce faci cu pastilele alea, întreabă soția.- Sunt pentru durerea ta de cap.- Dar nu mă doare capul!- Ha-ha, te-am prins…