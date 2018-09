Bancuri

Trei prietene își povesteau ce au primit de la Moș Crăciun:- Eu am primit o pereche de ciorapi plasă și o cutie de bomboane fine de ciocolată!- Eu am primit o lenjerie de dantelă superbă și o ciocolată mare cu alune!A treia spuse fericită:- Eu nu am primit nimic, dar a rămas până dimineața…  O domnișoară vine la examen și, privindu-l gingaș pe profesor, îi spune:- Domnule profesor, pentru a lua examenul, sunt gata de orice!- De orice?- Da, de orice!- Bine, atunci duceți-vă și învățați!  Într-o școală, se aude un zgomot teribil dintr-o clasă. Directorul intră în clasă și vede îngrozit cum elevii țipă, se bat, unii s-au urcat pe bănci. Directorul se repede la cel mai zgomotos și îl dă afară din sală. Se face dintr-odată liniște.- Unde este profesorul vostru?- Tocmai l-ați dat afară…  Bulă, la școală, se scărpina în cap. Învățătoarea îl întreabă:- Bulă, ai păduchi? De te scarpini în cap?- Da, doamnă învățătoare, am avut unul, dar a murit!- Și atunci, de ce te scarpini în cap?- Păi, au venit neamurile la înmormântare…