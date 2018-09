Bancuri

Bulă, după ora de științe naturale:- Am învățat, ieri, la școală, că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat - spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta?- Pentru că am pus ieri apă în berea lu’ tata și a observat imediat...  Într-o seară, după o ceartă înfocată, Ion și Maria au hotărât să nu-și mai vorbească. Ion, care trebuia să se trezească de dimineață, îi scrie un bilețel Mariei: „Trezește-mă la ora 5”.Dimineața, la ora 10, se trezește și Ion. Nervos nevoie mare, se uită în pat și găsește și el un bilet: „Este ora 5, boule. Trezește-te!”.  - Este un proverb american care spune că un măr pe zi ține doctorul departe.- Da, dar unul românesc zice: „o ceapă pe zi îi ține pe toți departe”!  La o școală scoțiană profesorul întreabă:- Ce a făcut înotul un sport foarte popular în Scoția?La care unul din elevi:- Taxa de pod!  - Măi țâncule, îți permiți să fumezi de la vârsta aceasta? Ce ți-aș face dacă aș fi eu tatăl tău…Bulă:- Nu este timpul pierdut, domnule. Mama este văduvă.