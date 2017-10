bancuri

Ştire online publicată Joi, 26 Februarie 2009.

Condamnatul la moarte își așteaptă execuția. Directorul închisorii, om milos din fire, află că nefericitul suferă de inimă, așa că îi spune călăului: - Du-te și înștiințează-l pe condamnat că mâine va avea loc execuția publică. Dar spune-i-o așa, pe ocolite, să nu facă un atac de cord, să moară! Călăul se duce să execute ordinul. Se apropie de condamnat și începe să-l gâdile pe gât: - Gâdi, gâdi, pe cine spânzurăm noi mâine? v v v Scrisoarea unei mame blonde către fiul ei: „Dragă fiule, îți scriu aceste rânduri ca să știi că îți scriu. Dacă primești această scrisoare înseamnă că a ajuns cu bine. Dacă nu o primești, atunci să mă anunți, pentru a ți-o mai trimite o dată. Îți scriu încet, pentru că știu că tu nu citești prea repede. Acum câteva zile, tatăl tău a citit că marea majoritate a accidentelor se petrec la o distanță de un kilometru de casă. De aceea ne-am hotărât să ne mutăm mai departe. Noua casă este minunată; are și mașină de spălat, dar nu știu sigur dacă merge. Ieri am băgat lenjeria în ea, am tras de manetă, și de-atunci n-am mai văzut-o. Vremea pe aici nu e foarte rea. Săptămâna trecuta n-a plouat decât de două ori. Prima dată, ploaia a ținut 3 zile, a doua oară, 4 zile.