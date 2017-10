bancuri

Ştire online publicată Luni, 23 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un evreu se sinucide și ajunge în fața lui Dumnezeu: - Cum ți-ai permis, nu știi că este interzis să te sinucizi? - Păi, să vezi Doamne, am și eu un fiu și cu tot ce am făcut pentru el, tot s-a convertit la creștinism... - Dar ce, ăsta este motiv de sinucis? zice Domnul. Uite, am avut și eu un fiu care a trecut și el la creștinism. - Și ce-ai făcut, Doamne?!? - E, ce să fac? Am făcut un nou testament! v v v Schloimi Lindenberg se duce în concediu cu mașina... Îl oprește un milițian, vede că e evreu și îl amendează, explicând: - Știu eu cum sunteți voi, evreii... Din cauza voastră a pornit al doilea război mondial... Continuă drumul, nici nu ajunge la un kilometru de oborul de la Lerichon că-l și oprește un alt milițian. Îl amendează și zice: - Știu eu cum sunteți voi, evreii... Din cauza voastră e război în Ghaza... Pleacă mai departe. Al treilea milițian îl oprește și îl amendează: - Știu eu cum sunteți voi, evreii... Din cauza voastră s-a scufundat Titanicul. Schloimovici ripostează: - Dar nu noi l-am scufundat... - Asta s-o crezi tu! Păi ce crezi, Iceberg nu-i tot evreu de-al vostru??