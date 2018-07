Bancuri

Dragă, cum se numea hotelul unde am fost anul trecut în concediu?- Nu mai țin minte, dar stai să mă uit pe prosoape.  Familia Popescu se afla în drum spre litoral în concediu. La un moment dat, doamna Popescu, mama, devine palidă.- Vai de mine, zise ea, am uitat aragazul aprins. Să ne întoarcem până nu ia foc casa!- Lasă mamă, zise fiul, n-ai grijă, că nu arde nimic. Eu am lăsat robinetul deschis la baie.  Un turist puțin afumat se adresează recepționerului hotelului:- Vă rog să-mi dați o cameră.- Păi aveți deja una.- Eu am însă urgent nevoie de alta.- Cum doriți. Dar ce nu vă place la camera asta?- Camera aceea arde.  O bunicuță cu nepoțica merg la mare. La plajă se așază lângă un bătrân venit și el cu nepotul. După un timp cei doi încep să se joace și ei în nisip. Și amândoi erau goi. La un moment dat fetița întreabă:- Bunico, eu de ce nu am ce are băiatul?Bunica răspunde:- Nu-ți face griji, când o să fii mare, o să ai una numai și numai a ta!La care bunicul băiatului, care citea tacticos un ziar:- Și dacă nu o să fie cuminte o să aibă și mai multe!