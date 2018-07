Bancuri

Două șoricioaice vorbeau:- Auzi, dragă, am un nou prieten. Uite, am și o poză cu el.- Dar ăsta e un liliac!- Da? Mie mi-a spus că e pilot!  Reporterul intervievează un polițist:- Bine, bine, dar cum v-ați dat seama că el este individul căutat, când era îmbrăcat în femeie?- Pentru că nu s-a oprit în fața niciunei vitrine!  Șobolanul se întâlnește cu un hamster și îi spune indignat:- Șmechere, cum se face că, deși amândoi suntem rozătoare, pe mine oamenii mă aleargă, mă prind în curse, mă otrăvesc, iar pe tine te mângâie toți copiii, te răsfață și te îndoapă cu delicatese?Hamsterul se uită la el cu superioritate și îi spune:- N-ai înțeles nimic… Totul se reduce la branding!  - Alinuțo, ce vârstă ai?- Tu nu știi, Bulă, că nu e frumos să întrebi o fată ce vârstă are?- Ok, reformulez: Dacă o să facem sex, voi face pușcărie?  - Care e asemănarea dintre un câine și un inginer?- Amândoi au priviri inteligente, dar niciunul nu știe să se exprime.