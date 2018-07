Bancuri

Aveți idee, apa îngrașă? Am mâncat niște fasole, cinci mici, cereale cu lapte, apoi am băut niște apă și mă simt așa, balonat…  - Dragule, ce părere ai despre relația noastră?- Numără stelele de pe cer și ai să-ți dai seama.- Wowww, este infinită!- Nu, este o pierdere de timp...  Caut bărbat cu aspect plăcut, curat, sociabil, dulce, atent, iubăreț, pupăcios, sensibil, tandru, calm, distractiv, cu un suflet mare și dornic să ofere multă afecțiune. Plec câteva zile din oraș și nu am cu cine să-mi las câinele…  În plin scandal al justiției, Dragnea mai primește o lovitură: Irinuca va fi luată în plasament… de Tăriceanu!  Cuplul ideal.Soția:- Dragul meu, du-te să bei berea aia, că te așteaptă prietenii!Soțul:- Stai puțin, iubito, că mai am câteva vase de spălat!  Cât ești băiețel, ți-e frică de „monstrul” de sub pat, fără să bănuiești că, după ce te vei însura, monstrul va fi cu tine în pat...