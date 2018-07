Bancuri

Două actrițe vorbesc despre o prietenă comună.- Nu pot s-o înțeleg pe madam Popescu. S-a căsătorit cu criticul care o ataca cel mai tare în articolele sale. De ce să facă asta?- Hmmm, fiindcă este o femeie deș-teaptă! Tu vezi vreo metodă mai bună să te răzbuni pe un porc ca ăla?!  - Această măsea e moartă!- Atunci, afară cu ea, doctore!- Pot să vă pun o coroniță?- Nu, nu! Prefer o înmormântare simplă, fără flori, fără coroane…  Tatăl se adresează încurajator către fiul său:- Hai, fiule, încă un pas, încă un pas, încă unul, așa, așa, micuț, încet-încet! Nevastă, adu-mi repede camera video să îl filmăm pe feciorașul nostru… A venit de la balul de absolvire!  Un angajat intră în biroul șefului, smulge cablul telefonic din perete, îi aruncă hârtiile pe jos, îi toarnă cafeaua pe cap și dă să-l bată, până colegii din birou strigă:- Oprește-te, noi am glumit, nu ai câștigat la Loto, e doar 1 aprilie!  Un ardelean și un oltean în tren. Ardeleanul îl servește cu o palincă pe oltean, la care ăsta zice:- Măi nene, să știi că și eu am făcut anul ăsta o palincă super, de 38-40 de grade.La care ardeleanul:- Măi ficior, d-apăi aia-i febră, nu-i palincă!