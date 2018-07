Bancuri

Un evreu se afla pe patul de moarte și-i spune singurului său fiu:- Isaac, mai am puțin și mor și vreau să știi că cele șapte vile, trei blocuri, 30 de taxiuri, fabrica de îmbrăcăminte, cele două ferme, opt magazine, bijuteriile, titlurile bancare, valorile, sculpturile...- Da, tată, mi le lași?- Ți le vând ieftin, foarte ieftin!  - De ce femeile închid ochii când fac sex?- Nu suportă să vadă bărbați fericiți.  Un tip la spovedanie:- Părinte, am păcătuit. Am păcălit un evreu.- Fiule, ăsta nu e păcat! E un miracol!  Polițistul, după accident:- Cum ai reușit, domnule, să intri în șanț?- Păi, domnule agent, eram sub influența ființelor psihotrope.- Vrei să spui „substanțelor”?- Nu, nu, eram cu soacră-mea și nevasta în mașină.  Un inginer stă pe un pod și aruncă în apă cărămizi. Se apropie altul și îl întreabă:- De ce arunci cărămizi în apă?- Încerc să înțeleg…- Ce să înțelegi?- De ce o cărămidă pătrată face cercurile în apă… rotunde?