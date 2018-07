Bancuri

-Un preot stătea lângă un om pe patul de moarte:- Strigă acum cu putere, că te lepezi de Satana, să se știe că nu ți-e frică!Niciun răspuns.- Strigă, fiule, cu toată forța!Liniște…- De ce nu strigi că te lepezi de Diavol?- Până nu aflu în ce direcție mă duc, nu vreau să supăr pe nimeni!  Un moldovean își parchează Dacia.Vine un ardelean și i-o lovește.Moldoveanul:- Vaaai di mini șî di mini!! Șe-ai făcut cu dăsișoara me? Cu iasta îmi dușem copiii la școală și-mi câștigam pâănișoara! Da’ auzi, di șe-i a me stricată și a ta nu?- Apăi, a mea îi Audi!- Audi, audi, da di șe nu vedi?  După discuția cu Prunaru, primul român trimis în Cosmos, cam nedumerit, Ceaușescu o ia deoparte pe Leana.- Ascultă, Lenuțo, Prunaru zicea că a avut unele probleme din cauza legii gravitației. Nu ții tu minte când am dat eu legea asta?- Ce mă-ntrebi pe mine, Nicule, eu sunt cu știința, tu ești cu legile!  Două prietene stau de vorbă:- Draga mea, am auzit că divorțezi!- Este adevărat!- În cazul acesta, ți-aș putea recomanda un avocat bun.- Îți mulțumesc, draga mea, dar deja mi-am găsit un inginer simpatic!