- Bulă, cum te ferești de microbii din apa de băut? întreabă medicul.- Fierb apa, domnule doctor.- Excelent! Și apoi?- Apoi beau bere…  Când iubești cu adevărat un bărbat, treci peste toate infidelitățile lui. Cu mașina…  Doctorul intră într-un restaurant și se așază la o masă. Vine chelnerul și îi spune politicos:- Am picioare afumate, ficat în sânge, rinichi murați…La care doctorul foarte nervos îi replică:- Măi, omule, eu am venit aici să mănânc, nu să-ți ascult necazurile!  De fiecare dată când îmi rămâne ceva în gât, beau repede o halbă de bere. Se numește manevra Heineken…  Două blonde la plimbare pe faleză. Prima o întreabă pe cea de-a doua:- Auzi, fato, care crezi tu că e mai departe: Luna sau Londra?- Fată, dar proastă mai ești, vezi tu Londra de aici?  - Care-i diferența dintre copilul tău și soț?- Aproape niciuna, doar că pe soț nu poți să-l lași singur cu bona!  Fiecare bărbat de succes are în spatele lui o femeie. Dacă succesul continuă, mai apar și altele…